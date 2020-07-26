Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1211, Hindistan'da 705 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik,Emre Aytekin   | 26.07.2020
Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Buenos Aires/Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ülkelerden Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1211, Hindistan'da ise 705 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1211 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 86 bin 449’a, vaka sayısı da 51 bin 147 artarak 2 milyon 394 bin 513’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 479 bin 481 vaka ve 21 bin 517 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 211 milyonu aşan ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 617 bin 480 olarak kayda geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumundaki Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 705 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 63'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 48 bin 661 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 385 bin 522'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 885 bin 577 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi
Florida Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı
Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477 kişi iyileşti

Benzer haberler

Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Hindistan'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu aştı

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1311, Hindistan'da 740, Meksika'da 718 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1311, Hindistan'da 740, Meksika'da 718 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 119’a yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 119’a yükseldi
Dünyada 40 milyon çocuk Kovid-19 nedeniyle okul öncesi eğitimden mahrum kaldı

Dünyada 40 milyon çocuk Kovid-19 nedeniyle okul öncesi eğitimden mahrum kaldı