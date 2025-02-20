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Dünya

Brezilya lideri Lula da Silva: Bolsonaro, hatalarının bedelini ödemeli

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, savcılığın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçlamasına ilişkin, "Hatalarının bedelini ödemeli." dedi.

Sinan Doğan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Brezilya lideri Lula da Silva: Bolsonaro, hatalarının bedelini ödemeli

Bogota

Başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Lula da Silva, hükümetine yönelik darbe girişimi iddialarına değindi.

Lula da Silva, "Bu suçlama kararı savcılığa aittir ve adalet sisteminin kararları hakkında yorum yapmayacağım. Herkes masumiyet karinesi hakkına sahiptir. Ancak yargıçlar suçlu olduklarına karar verirse, hatalarının bedelini ödemeliler." ifadelerini kullandı.

Savcılığın suçlamalarına atıfta bulunan Lula da Silva, "Darbe yapmaya çalışmadıklarını ve devlet başkanını, devlet başkan yardımcısını ve Yüksek Mahkeme yargıcını öldürmeye teşebbüs etmediklerini kanıtladıkları takdirde, özgür olurlar ve ülke içinde rahatça dolaşabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bolsonaro'dan suçlamalara sert tepki

Bolsonaro ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki suçlamalara sert tepki gösterdi.

Bolsonaro, "Demokratik muhalefet liderlerini suçlama hilesi yeni bir şey değil. Her otoriter rejim, iktidar hırsıyla zulmü, sansürü ve keyfi hapis cezalarını meşrulaştırmak için iç düşmanlar üretmeye ihtiyaç duyar." açıklaması yaptı.

Dünyanın Brezilya’daki gelişmelere dikkat kesildiğini savunan Bolsonaro, "Özgürlük bir kez daha zafere ulaşacak." mesajını paylaştı.

Brezilya'da savcılık, Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçlamıştı

Brezilya'da savcılık, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, 2023 yılında mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Bolsonaro da dahil 34 kişi hakkında "demokratik hukuk devletini şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı suç örgütü kurmak ve darbe" suçlamalarıyla dava açıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Sanıklar, demokratik hukuk düzenine yönelik yasa dışı bir saldırıyı kabul etmiş, teşvik etmiş ve gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

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