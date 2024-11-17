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Dünya

Brezilya Devlet Başkanının eşi Rosangela Silva, Elon Musk'a küfretti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın çalışma ekibine dahil olan milyarder Elon Musk'a küfretti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Brezilya Devlet Başkanının eşi Rosangela Silva, Elon Musk'a küfretti

Ankara

Rosangela da Silva'nın, Brezilya'da yapılacak G20 Zirvesi öncesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşıldı.

Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için sosyal medyada düzenleme yapılması gerektiğini savunan Rosangela da Silva'nın konuşması bir gürültü ile bölündü.

Gürültü hakkında "Sanırım bu Elon Musk." değerlendirmesinde bulunan Rosangela da Silva, "Senden korkmuyorum." dedi ve ardından Musk'a küfretti.

Öte yandan Musk, X sosyal medya hesabından Rosangela da Silva'nın konuşmasının yer aldığı görüntüyü alaya alarak "Bir sonraki seçimi kaybedecekler." ifadesini kullandı.

Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklamıştı.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." sözleriyle karara tepki göstermişti.

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