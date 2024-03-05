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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. VTR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, katıldığı bir etkinlikte Filistin bayrağı açtı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, katıldığı bir etkinlikte, İsrail'İn saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Sinan Doğan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, katıldığı bir etkinlikte Filistin bayrağı açtı

Bolivar

Başkent Brazilya'da düzenlenen 4. Ulusal Kültür Konferansı'nın açılış törenine katılan Lula da Silva, Filistin'e desteğini yineledi.

Konferansta Filistin bayrağı açan Lula da Silva, konuşmasında, "Geçenlerde Filistin'de yaşananları gündeme getirdiğim için çok eleştirildim. Zaman, haklı olduğumu gösterecek. Filistin halkı, onurlu bir yaşam ve kendi devletini kurma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını hatırlatan Lula da Silva, bunun, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı "en ölümcül" saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Lula da Silva, 2 Mart'ta Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen CELAC Zirvesi'ndeki konuşmasında da "Uluslararası toplumun kayıtsızlığı ortada. İnsanlar, artık yiyecek almak isterken sırada öldürülüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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