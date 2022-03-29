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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bağırsak düğümlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Saadet Firdevs Aparı   | 29.03.2022
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Ankara

Brezilya Kurumsal Güvenlik Bakanı General Augusto Heleno, Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki askeri bir hastaneye yatırıldığını doğrulayarak bağırsak düğümlenmesi şüphesiyle test yapılacağını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Bolsonaro'nun dün öğle yemeğinin ardından rahatsızlandığı belirtildi.

Bolsonaro, 2018'de seçim kampanyaları sırasında karnından bıçaklanarak ağır yaralanmış, 2019'da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından 7 kez ameliyat edilmişti.

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