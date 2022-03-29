Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki yakıt deposunu yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle vurduklarını bildirirken, Nikolayev Valisi Kim, valilik binasının Rus ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı.
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus Hava Kuvvetlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 68 askeri hedefi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında 3 komuta merkezi, 3 adet Buk-M1 ve 1 adet Osa olmak üzere 4 hava savunma füze sistemi, 1 telsiz istasyonu, 5 çok namlulu roketatar, 2 cephane ve 3 yakıt deposu ile 19 destek merkezi ve askeri araç alanının bulunduğunu aktardı.
Rus hava savunma füze sistemlerinin 3 Ukrayna insansız hava aracını da yok ettiğini belirten Konaşenkov, "28 Mart akşamı Rivne bölgesinde Klevan yerleşim birimindeki büyük bir yakıt üssü havadan yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. Bu üs Kiev yakınlarında Ukrayna askeri araçlar için akaryakıt temin ediyordu." ifadesini kullandı.
Rus ordusu Ukrayna'da Nikolayev valilik binasını vurdu
Öte yandan, Nikolayev Valisi Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda binanın yarısının yıkıldığını, valinin makam odasının da isabet aldığını bildirdi.
Mucize eseri yaklaşık 100 kişinin kurtulduğunu belirten Kim, enkaz altında 8 sivilin bulunduğunu, onları kurtarmak için çalıştıklarını belirtti.
Üç askerin ise kayıp olduğunu bildiren Kim, "Galiba işgalciler Nikolayev'i işgal etmekten vazgeçti. Çünkü bir yeri işgal edecekseniz size orada yönetim noktası lazım. Nikolayev'i ele geçiremeyeceklerini anladılar ve bize böyle 'selam vermeye' kalktılar. Biz de 'selamı aldık' ve aynen karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.