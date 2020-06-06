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Dünya, Koronavirüs

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Dünya Sağlık Örgütünden çekilebileceklerini açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ'yü "ideolojik taraf" olmakla suçladı ve ülkesinin bu organizasyondan çekilebileceğini açıkladı.

Muhammed Emin Canik   | 06.06.2020
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Dünya Sağlık Örgütünden çekilebileceklerini açıkladı Fotoğraf: Carlos Lebrato/AA

Buenos Aires

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya basınında çıkan habere göre, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerinin de toplandığı resmi devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halkın Brezilya'da olup bitenle ilgili ülke dışından görüş almaya ihtiyacı olmadığını belirterek, "ABD, DSÖ'den çekildi, biz de üzerinde çalışıyoruz. Ya DSÖ ideolojik taraf olmadan çalışır ya da biz de bu organizasyondan çekiliriz." ifadesini kullandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da 35 bin 26 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 645 bin 771 kişide görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayının sonunda, Çin'in DSÖ üzerinde hakimiyet kurduğunu belirtmiş ve organizasyonun ABD'nin "esaslı reform" talebini yerine getirmediğini gerekçe göstererek, ülkesinin DSÖ ile ilişkisini kestiğini duyurmuştu.

Dünyada ABD'den sonra en çok vakanın görüldüğü Brezilya, Latin Amerika'da salgınının merkez üssü haline gelmesine rağmen virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgına karşı yeterli önlem almadığı için eleştirilmiş ve salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede bir ayda 2 sağlık bakanı değişmişti.

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