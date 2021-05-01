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Dünya

Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu Orta Doğu turuna çıkıyor

Delegasyon, BAE, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Hakan Çopur   | 01.05.2021
Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu Orta Doğu turuna çıkıyor

Washington DC

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, delegasyonda McGurk'ün yanı sıra Bakanlık Danışmanı Derek Chollet ile Dışişleri ve Savunma Bakanlığından diğer yetkililer bulunuyor.

1-7 Mayıs'ta Abu Dabi, Amman, Kahire ve Riyad'ı ziyaret edecek delegasyonun ajandasında ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra ABD'nin bu ülkelerle olan güvenlik iş birliği konularının ve Yemen'deki son durumun ele alınacağı bildirildi.

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