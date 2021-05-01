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Dünya

ABD'nin Newark şehrinde Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabileceği belirtildi.

İslam Doğru   | 01.05.2021
ABD'nin Newark şehrinde Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek

New York

Newark Halk Güvenlik Direktörü Brian O’Hara, basın toplantısında, inançlara değer verdiklerini belirterek, "Bu karar, insanların inançlarına saygı duyduğumuzu görsel olarak göstermemize yardımcı olacak." dedi.

Toplantıda, Mayor Ras Baraka da Newark Polis Departmanının ülkede Müslümanların ve Sihlerin inançları gereği sakal bırakmasına izin veren ilk yer olduklarını hatırlattı.

Şehirde başörtüyle görev yapılmasına izin verilmesi kararında bir Müslüman kadın polisin yaptığı talebin etkili olduğu kaydedildi.

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