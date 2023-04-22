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Dünya

Bosna Savaşı'nın iki kurbanı daha törenle defnedildi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen 2 Boşnak sivil, ülkenin doğusundaki Vlasenica'daki Rakita Şehitliği'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Lejla Biogradlija  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Bosna Savaşı'nın iki kurbanı daha törenle defnedildi

Saraybosna

Savaşta katledilen ve cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Osmo Efendic ve Rahman Hrnjic, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bosna Hersek Federasyonu Göçmen Bakanı Edin Ramic, savaş zamanı Vlasenica'da binlerce Boşnak sivilin öldürüldüğünü anımsatarak, bu bölgede çok sayıda insanın kapatıldığı toplama kamplarının da bulunduğunu aktardı.

Savaşta kaybettiği 7. kardeşi Osmo'yu toprağa veren Semso Efendic, 8 kardeşten hayatta kalanın kendisi olduğunu söyleyerek, "Artık mezarının nerede olduğunu biliyoruz." dedi.

Öldürüldüğünde 13 yaşında olan Rahman'ın anne ve babası Safet ve Sadik Hrnjic ile hiç tanımadığı kız kardeşi de cenazeye katıldı.

Vlasenica'da 2 bin 643 kişi öldürüldü

Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 döneminde yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

Rakita Şehitliği'nde her yıl düzenlenen cenaze töreniyle kemik kalıntılarına ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan Boşnak siviller toprağa veriliyor.

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