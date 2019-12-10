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Dünya

Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda kalan göçmenler taşınıyor

Hırvatistan sınırına yakın bir bölgede bulunan çadır kampta ağır koşullar altında kalan yüzlerce göçmen otobüslerle başkent Saraybosna'daki Usivak Kampı'na götürülecek.

Lejla Bıogradlıja   | 10.12.2019
Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda kalan göçmenler taşınıyor

Bihaç

Bosna Hersek'in Bihaç şehri yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan Vucjak Kampı'nda kalan yüzlerce düzensiz göçmenin otobüslerle başkent Saraybosna'daki Usivak Kampı'na taşınmasına başlandı.

Sadece çadırlardan oluşan ve kışın gelmesiyle son derece ağır yaşam koşullarının bulunduğu kamp, Bosna Hersekli yetkililer tarafından bugün tamamen tahliye edilecek.

Una Sana Kantonu (USK) Sağlık Bakanı Nermina Cemalovic, yaptığı açıklamada, gün içinde kamptaki 500'e yakın göçmenin otobüslerle Saraybosna'daki Usivak Kampı'na götürüleceğini belirterek "Göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı. Çoğunda soğuk algınlığı var." dedi.

Vucjak Kampı'nın yarın tamamen kapatılacağı söyleyen Cemalovic, göçmenlerin daha sonra yine Saraybosna yakınlarında bulunan ancak henüz tam hazır olmayan Blazuj semtindeki bir kışlaya yerleştirileceğini söyledi.

Göçmenlerin taşınması sırasında çok sayıda polis de görev yapıyor.

Vucjak Kampı'nda kalan yüzlerce göçmen, özellikle mevsimin ilk karının yağması ve dondurucu soğukların başlamasıyla çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyordu.

Geçen yılın başından beri yoğun bir şekilde göçmen akınına uğrayan Bosna Hersek'te 7 binin üzerinde düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor.

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