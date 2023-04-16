Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları törenle anıldı
Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi.
Vitez
Katliamın 30'uncu yılında düzenlenen tören, katılımcıların Vitez Şehitliği'nden Ahmiçi köyüne yürüyüşü ile başladı.
Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan İngiliz subay Bob Stewart ve kurbanların yakınları katıldı.
Becirovic, burada yaptığı açıklamada, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar sona ermiyor. Mağdurların yok olan hayatlarına, yok edilen çocukluklarına ve çalınan umutlarına tanıklık etmeye devam ediyoruz. Vahşice katledilenlere dair gerçekleri aktarmak ve bu gerçekleri yaşatmak, bizim daimi sorumluluklarımızdandır." dedi.
"Bosna Hersek'i alenen tehdit eden siyasetçiler hala sahnede"
Bosna Hersek'teki savaşta, Boşnaklara karşı katliamlar yapıldığına işaret eden Becirovic, "Ne yazık ki tekrarlanan soykırım tehditleri ortadan kaldırılamadı. Bosna Hersek'i alenen tehdit eden siyasetçiler hala sahnede. Bu tehditleri görmezden gelmeye ve hafife almaya hakkımız yok." diye konuştu.
BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Stewart da 1993'te katliamın yaşandığı köye ilk gelenlerden olduğunu söyleyerek öncelikle neler olup bittiğinin farkında olmadıklarını ancak köye girdikten sonra büyük bir dehşete tanık olduklarını belirtti.
Ahmiçi Katliamı
Bosna Hersek'teki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi’de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.
Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.
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