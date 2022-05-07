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Dünya

Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi

Kurban yakını Behara Kermo, "Erkek kardeşlerimin yanı sıra annem, babam ve kız kardeşim de öldürüldü ancak onların kemikleri henüz bulunamadı. Ailemden 9’u çocuk toplam 14 kişi öldürüldü." dedi.

Ahmet Nurduhan, Esmir Sabic   | 07.05.2022
Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi

Saraybosna

Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 9 Boşnak sivil daha toprağa verildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün yakın zamana kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Amor Masovic, 1998’de yapılan kazı çalışmasında, bu kurbanların da arasında olduğu 40 kişiye ait kemiklerin bulunduğunu ve o anı iyi hatırladığını ifade etti.

Bugün cenaze töreninde iki erkek kardeşini toprağa veren Behara Kermo, kardeşlerinin öldürüldüğünde 14 ve 16 yaşlarında olduklarını, yıllar sonra kardeşlerini bulmuş ve toprağa vermiş olmaktan mutluluk duyduğunu ancak yaşadığı acının anlatılamaz olduğunu belirtti.

Kermo, "Erkek kardeşlerimin yanı sıra annem, babam ve kız kardeşim de öldürüldü ancak onların kemikleri henüz bulunamadı. Ailemden 9’u çocuk toplam 14 kişi öldürüldü." diye konuştu.

“Ahmiçi Katliamı’nın 15 kurbanı ise hala aranıyor”

16 Nisan’da Ahmiçi Katliamı’nın 29. yıl dönümünde konuşan Ahmiçi köyü imamı Mahir Husic, 15 kurbanın cesedinin hala arandığını anlatmıştı.

Nisan başında, Bosna Savaşı’nın 13 kurbanının kimliğinin tespit edildiğini hatırlatan Husic, “Bu kurbanlardan 9’u Ahmiçi Katliamı'nda hayatını kaybedenlerden. 9 kişiden 5’i aynı aileye ait bireyler. Bu kişilerin kimlikleri, DNA analizi ve aile bireylerinin kimliklerini onaylaması ile tespit edildi. Bu kişilerin defin töreni 7 Mayıs’ta düzenlenecek.” ifadesini kullanmıştı.

Kimlikleri tespit edilen kurbanlara ait kemiklerin Mostar’da bulunduğunu belirten Husic, “Öldürülen bu sivillerin Ahmiçi köyünden, yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Mostar’a kadar götürüldükleri görünüyor. Bu eylemin yaşananların saklanması için yapıldığı aşikar.” diye konuşmuştu.

Ahmiçi Katliamı

Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi’de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.


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