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Dünya

Bosna Hersek'te 'Türk Kültür Günü' etkinliği düzenlendi

Bosna Hersek'in Fojnica şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türk Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Sanela Crnovrsanin   | 03.10.2020
Bosna Hersek'te 'Türk Kültür Günü' etkinliği düzenlendi

Fojnica

YEE, KAYMEK ve Fojnica Belediyesi iş birliğinde Fojnica Yunus Emre Enstitüsünde halka açık ebru atölyesiyle başlayan etkinlik kapsamında, tel kırma, dokuma ve ebru sergileri açıldı.

Sergi açılışında konuşan Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, sergilenen eserlerin Fojnica merkezindeki tel kırma ve dokuma kurslarına katılan kursiyerlerce yapıldığını söyledi.

Serginin bir hafta boyunca ziyaret edilebileceğini belirten Yaman, "KAYMEK tarafından yapılan ebru atölyesine gösterilen yoğun ilgiden dolayı hem bölge halkına hem de KAYMEK personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Yaman, Fojnica merkezinde bu hafta itibarıyla düzenli olarak Türk filmleri gösterimi yapılacağını aktardı.

Sergi açılışına YEE Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Emel Topçu, Fojnica Belediyesi başkan yardımcıları, KAYMEK personeli ile bölge halkı katıldı.

Fojnica Kadınlar Korosunun açılış konserinden sonra sergi halka açılırken, etkinlik, "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin gösterimiyle son buldu.

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