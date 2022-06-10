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Dünya

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sele neden oldu

Bosna Hersek'te etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu birçok kentte sel meydana geldi.

Lejla Biogradlija   | 10.06.2022
Bosna Hersek'te şiddetli yağış sele neden oldu

Celic

Ülkenin kuzeydoğusundaki Celic'te nehir taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Celic Belediye Başkanı Admir Hrustanovic, durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, yağışın gece boyu devam edeceğini ve ekiplerin alanda olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Tesanj'da da birçok ev su altında kaldı. Belediye Başkanı Suad Huskic, can kaybının olmadığını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

Ülke genelinde etkili olan yağışların devam etmesi bekleniyor.

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