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Dünya

Bosna Hersek'te halk, yerel seçim için oy kullanıyor

Bosna Hersek'te halk, yerel idarecileri belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Lejla Biogradlija  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Bosna Hersek'te halk, yerel seçim için oy kullanıyor Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Ankara

Bosna Hersek'teki yerel seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken kayıtlı 3,4 milyon seçmen, saat 19.00'a kadar sandık başına gidebilecek.

Yerel seçimde, Bosna Hersek'teki iki entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi'nde 143 belediye başkanı ile 3 bin 200 meclis üyesi belirlenecek.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) açıklanan verilere göre, yerel seçime 110 siyasi parti, 58 ittifak, 76 bağımsız aday ve 43 azınlık temsilcisi katılıyor.

Toplam 26 bin 89 adayın bulunduğu seçimde, adayların 25 bin 703’ü belediye meclis üyeliği için, 386’sı ise belediye başkanlığı için yarışıyor.

Bu arada, CIK, şiddetli yağışlar sonucu oluşan selden etkilenen Jablanica, Konjic, Kiseljak ve Kresevo'da yerel seçimlerin ertelendiğini açıklamıştı.

Selden etkilenen Fojnica'da ise üç seçim bölgesinde seçimlerin yapılamayacağını bildiren CIK, yeni açıklanan kararla Fojnica genelinde de seçimlerin ertelendiği duyurdu.

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