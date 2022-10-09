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Dünya

Bosna Hersek'te Dodik karşıtı protestolar devam ediyor

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) muhalefet partileri, 2 Ekim'de yapılan RS Başkanlığı seçimlerine itiraz etmek için bu akşam da Banja Luka'da binlerce kişinin katılımıyla toplandı.

Gorana Jakovljevic, Lejla Biogradlija   | 09.10.2022
Bosna Hersek'te Dodik karşıtı protestolar devam ediyor Fotoğraf: Gorana Jakovljevic/AA

Banja Luka

Mladen Stjanovic Parkı'nda toplanan kalabalık, Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Başkanı Milorad Dodik'in bir hafta önce yapılan seçimleri hileyle kazandığını, Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic'in ise seçimi zaferle tamamladığını yineledi.

PDP Genel Başkanı Branislav Borenovic, seçimde usulsüzlük yapıldığını belirterek, halkın oy kullanma hakkının kötüye kullanıldığını söyledi.

Trivic de perşembe akşamı gerçekleşen protestoların ardından bu akşam da gelen herkese teşekkür ederek, "Israrcı olmaya devam edelim. Geleceğimiz için sonuna kadar gitmeliyiz." dedi.

RS Polisi, protestolarda yaklaşık 2 bin kişinin toplandığı bilgisini paylaştı.

Seçim akşamı Dodik ve Trivic arasında seçimi "biz kazandık" yarışı yaşanmıştı.

İki parti kanadı da kendi adaylarının seçimi kazandığına dair açıklamalar yaparken, Dodik de Trivic de zafer konuşması yapmıştı.

Merkez Seçim Komisyonunun yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Dodik'in seçimi önde tamamlayarak yeni RS Başkanı olduğu açıklanmıştı.

Tüm bu yaşananlar üzerine RS'deki muhalefet partileri perşembe akşamı toplanarak, talepleri yerine getirilene kadar protestolarına devam edeceklerini kaydetmişti.

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