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Datça'da çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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Dünya

Bosna Hersek’te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Lejla Biogradlija   | 13.07.2022
Bosna Hersek’te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Bosna Hersek

Bosna Hersek'te ilk kez maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Başkent Saraybosna'daki Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezinden (KCUS) yapılan açıklamada, dün hastalık şüphesiyle hastaneye gelen 1 kişide virüse rastlandığı belirtildi.

Bu, bölge ülkelerinin ardından "Bosna Hersek’te tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası" olarak kayda geçti.

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