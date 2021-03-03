Euro
8.83
Dolar
7.30
BIST 100
1,543.58
Altın
1,734.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor
logo
Dünya

Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Sinan Doğan   | 03.03.2021
Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı

Bolivar

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin orta kesimindeki Cochabamba kentinden Santa Cruz'a giden yolcu otobüsü, Calomi kasabasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

Uçak kazasının ardından otobüs kazasından da kurtuldu

Öte yandan, kazada yaralanan yolculardan birinin, 29 Kasım 2016'da Brezilyalı futbolcuları taşırken Kolombiya'da düşen uçaktan kurtulan Erwin Tumiri olduğu öğrenildi.

Kazayı sırtında ve dizlerinde ufak sıyrıklarla atlatan Tumiri, "Bir kez daha hayatta kaldığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Doktorlar bana sen 'Tanrı'nın koruyucu meleğisin' dedi." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüş, içinde 81 kişinin bulunduğu kazadan, 5 kişi kurtulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya'dan Sinovac ve AstraZeneca aşılarının kullanımına şartlı onay
Biden: Mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak
MEB, yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detaylarını belirledi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi
İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 6 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı

Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı

ABD'li sporcu Tiger Woods trafik kazası geçirdi

Son 24 saatte Brezilya'da 1308, Meksika'da 857 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İETT son 5 yılda Türkiye'nin 69 katı yolcu taşıdı

İETT son 5 yılda Türkiye'nin 69 katı yolcu taşıdı
Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına düştü: 40 ölü

Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına düştü: 40 ölü