Euro
7.75
Dolar
6.86
BIST 100
115,793.59
Altın
1,803.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez'de Kovid-19 tespit edildi

Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Anez, kendisine Kovid-19 tanısı konulduğunu açıkladı.

Muhammed Emin Canik   | 10.07.2020
Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez'de Kovid-19 tespit edildi

Buenos Aires

Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa etmesinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu açıkladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Anez, Twitter hesabından paylaştığı videoda, ekibinden birçok kişide virüse rastlanmasının ardından yaptırdığı Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Jeanine Anez, 14 gün boyunca karantinada kalacağını ve ardından tekrar test yaptıracağını belirtti.

Daha önce Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcılığını yürüten Anez, Morales'in istifasının ardından ülkenin geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.

Jeanine Anez, ALP'de çoğunluğu oluşturan Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Morales'in istifası

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından 10 Kasım'da görevi bırakmıştı.

İstifasının ardından Morales, önce siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya oradan da Arjantin'e gitmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez'de Kovid-19 tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
Trump'dan çok yakın zamanda Kovid-19 aşısının duyurulabileceği açıklaması
Sırbistan geneline yayılan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez'de Kovid-19 tespit edildi

Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez'de Kovid-19 tespit edildi