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Dünya

Bolivya'da cenazeleriyle yürümek isteyen protestoculara müdahale

Bolivya'da güvenlik güçlerinin önceki gün düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin de taşındığı adalet yürüyüşü polis müdahalesi ile dağıtıldı.

Lokman İlhan   | 22.11.2019
Bolivya'da cenazeleriyle yürümek isteyen protestoculara müdahale Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

La Paz

Bolivya'da cenazeleriyle yürümek isteyen geçici hükümet karşıtlarına polis müdahalesi

Bolivya'nın başkenti La Paz, önceki gün kentin bitişiğindeki şehir El Alto'da güvenlik güçlerinin müdahalesinde hayatını kaybedenler için düzenlenen adalet yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Ülkede istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez'in istifasını isteyen kişiler, operasyona hayatını kaybedenlerin cenazelerini kentin tarihi merkezine kadar taşıdı. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )

Muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez karşıtı göstericilerin barikat kurduğu El Alto kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesi ile hayatını kaybeden 9 protestocu için başkent La Paz’da merasim ve yürüyüş düzenlendi. 

Binlerce kişinin katılımıyla hayatını kaybedenlerden 7'sinin cenazesinin taşındığı adalet yürüyüşü, La Paz’ın bitişiğinde, olayların yaşandığı El Alto kentinden başladı. Dikilitaş Meydanı’na kadar "Adalet istiyoruz", "Katil Anez", "Anez giderse barış gelir" sloganları atarak ilerleyen grup burada polis ve askerin engellemesiyle karşılaştı.

Polis, Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı’na girmek isteyen grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Polisin, yaklaşık 2 saat süren gazlı müdahalesi nedeniyle gruptakiler ve çevredeki birçok kişi fenalık geçirdi.

Aralarında küçük bir kız çocuğunun da bulundu 4 kişinin hafif yaralandığı olaylarda en az 8 kişi gözaltına alındı.

Bolivyalı güvenlik güçleri 19 Kasım'da, Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçisi protestocuların El Alto kentinde barikatlarla kapattıkları akaryakıt ve LPG aktarım merkezinin bulunduğu Senkata Mahallesi'ne operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 9 sivil hayatını kaybetmiş 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Bu olayla Bolivya'da yaklaşık 800 kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 33'e yükselmişti.

Pompeo'dan seçim çağrısı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya'da devam eden protestolara atıfta bulunarak, taraflara gerginliğin düşürülmesi ve ülke genelinde yeni bir seçim yapılması çağrısında bulundu.

Bakan Pompeo, ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği Bolivya'daki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada anaya ve demokrasinin yeniden inşası adına Bolivya halkının özgür ve şeffaf bir seçim isteğine vurgu yapan Pompeo, "20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde hile ve düzensizlik yapanlar Bolivya'nın iyiliği için kenara çekilmelidir. Bolivya'daki her siyasi partinin vatandaşların haklarına saygı gösterilen bir seçim sürecinde kendi seslerini duyurma hakkı vardır." ifadelerini kullandı. 

Pompeo, ülke genelinde yapılan protestolara da değinerek, Bolivya için basın özgürlüğünü ve yapılan barışçıl protestoları desteklediklerini belirtti.

Bolivya'daki kriz 

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı. 

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı. 

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.  

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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