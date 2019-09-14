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Dünya

'Bölgede savaş istemiyoruz'

Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak'ın, çatışma sahasından çıkarların buluştuğu alana evrilmesi gerekiyor. Hiçbir bölgede savaş olmasını istemiyoruz." dedi.

Haydar Karaalp   | 14.09.2019
'Bölgede savaş istemiyoruz'

Baghdad

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki durumun gergin olduğunu ve savaşın çıkmasını istemediklerini söyledi.

Salih, Bağdat'ta bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Irak'ın, çatışma sahasından çıkarların buluştuğu alana evrilmesi gerekiyor. Bölgedeki durum gergin. Irak olarak, hiçbir bölgede savaş olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim tarafından kurulan siyasi muhalefete de değinen Salih, bu muhalefetin, hükümeti ve diğer siyasi çalışmaları doğru yola yönlendirme konusuna önem vereceğini dile getirdi.

Söz konusu etkinlikte konuşan Hekim de, "Irak'ta demokratik gelişme yaşanması ulusal siyasi muhalefetin ortaya çıkmasıyla mümkün olabilir." dedi. 


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