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Dünya

BM'ye İsrail'in 'yargısız infazları' için soruşturma çağrısı

Filistinli ve uluslararası 83 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in "Filistinlileri öldürme niyetiyle ateş etme politikasının" uluslararası alanda adil soruşturmaya tabi tutulmasını istedi.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Said İbicioğlu   | 14.07.2020
BM'ye İsrail'in 'yargısız infazları' için soruşturma çağrısı

Gazze

Filistinli ve uluslararası 83 sivil toplum kuruluşu (STK), Filistinli Ahmed Mustafa Ureykat'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesi konusunda Birleşmiş Milletler'e (BM) acil soruşturma açması çağrısında bulundu.

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezinin yayımladığı ve 83 STK'nın imzasını taşıyan ortak bildiride, İsrail'in "Filistinlileri öldürme niyetiyle ateş etme politikasının" uluslararası alanda adil soruşturmaya tabi tutulması istendi.

İsrail polisinin 23 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarındaki askeri kontrol noktasında şehit ettiği 27 yaşındaki Ureykat'ın herhangi bir tehdit oluşturmadığına ve öldürülmesi gerekmediğine vurgu yapılan bildiride, İsrail polisinin Ureykat'ın öldürülme anına dair yayımladığı videoda, Filistinli gencin aracından çıktığı anın bulanıklaştırıldığı ve polislerin ateş etmesini gerektiren şartlar oluştuğuna dair şüphe uyandırılmak istendiğine işaret edildi.

Uluslararası hukuka göre, Ureykat'ın öldürülmesinin "cinayet ve yargısız infaz" anlamına geldiğini belirten STK'lar, bunun Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki alanı içinde bir savaş suçu olarak bireysel cezai sorumluluk oluşturduğuna dikkati çekti.

Ureykat'ın 2020'nin ilk yarısında İsrail tarafından öldürülen 21'inci Filistinli olduğu aktarılan bildiride, BM'nin İsrail'in "Filistinlilere öldürme kastı ile ateş açma politikasının, Tel Aviv yönetiminin ırkçı düzeninin devamına katkı sağladığını kabul etmesi" talep edildi.

İsrail polisinden Ureykat'ın öldürülmesiyle ilgili daha önce yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında bulunan polislere araçla saldırıda bulunan kişi vuruldu." ifadeleri kullanılmıştı.

Ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bir polisin de hafif şekilde yaralandığı aktarılmıştı.

Kardeşinin düğününe hazırlanırken şehit edildi

Ebu Diys Beldesi Belediye Başkanı Ahmed Ebu Hilal ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin şehit ettiği Ureykat'ın o gün Batı Şeria'nın Beytullahim kentinden Ebu Diys'e döndüğünü ve kız kardeşinin akşam saatlerinde yapılacak düğünü için hazırlık yaptığını söylemişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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