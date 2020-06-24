BM'nin 28 çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler, Kovid-19 salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Cenevre
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Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.
BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Haziran itibarıyla 1140 BM çalışanında Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Sözcü Vellucci, bu kişilerden 28'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Vellucci, virüs nedeniyle ölen BM personelinin, çalıştığı ülke veya ofislere ilişkin bilgi vermedi.
Öte yandan, BM Cenevre Ofisi, haftalık olağan basın toplantılarını yeniden gazetecilere açtı.
BM'deki toplantılar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana video konferans yöntemiyle düzenleniyordu.
Sosyal mesafe endişesiyle toplantıları yerinde izlemek istemeyen gazeteciler, basın toplantılarını yine video konferans yöntemiyle takip edebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.