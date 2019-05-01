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Dünya

BMMYK'den Yemen'de 250 bin kişiye insani yardım

BMMYK, bu yılın ilk çeyreğinde Yemen'deki savaş nedeniyle yerlerinden edilen 250 bin kişiye temel insani yardım malzemeleri dağıttığını duyurdu.

Hacer Başer   | 01.05.2019
BMMYK'den Yemen'de 250 bin kişiye insani yardım

Yemen

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), bu yılın ilk çeyreğinde Yemen'deki savaş nedeniyle yerlerinden edilen 250 bin kişiye temel insani yardım malzemeleri dağıttığını duyurdu.

BMMYK Yemen ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'deki iç göçmenlerin çoğunluğunun temel insani ihtiyaçlarının giderilemediği belirtildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda bu yıl ocak-mart tarihleri arasında en az 250 bin kişiye yardım yapıldığı aktarılan açıklamada, battaniye, yatak, mutfak malzemeleri gibi ev eşyalarının da verildiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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