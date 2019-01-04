BMMYK'dan Hindistan'a 'Arakanlı Müslümanlar' tepkisi

ANKARA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Hindistan'ın son üç ay içerisinde iki kez aldığı bazı "Arakanlı Müslümanların Mynamar'a geri gönderilmesi" kararından üzüntü duyulduğunu belirtti.

BMMYK tarafından yapılan açıklamada, Hindistan makamları tarafından son üç ayda ikinci kez alınan ve bir grup Arakanlı Müslüman'ın Mynmar’a geri gönderilmesini içeren kararın üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Alınan son kararla, Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nden BMMYK’ya kayıtlı bir Arakanlı Müslüman sığınmacı aile, 3 Ocak'ta Hindistan'ın Assam eyaletinde gözaltına alındıktan sonra Myanmar'a geri gönderildi. Aile, Assam'da 2013'te "ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları" gerekçesiyle gözaltında tutuluyordu.

Açıklamada, BMMYK tarafından defalarca talep edilmesine rağmen Hindistan makamlarının "tutuklu bireylere ulaşmak, koşullarını tespit etmek ve geri dönüş kararlarının gönüllülüğünü değerlendirmek" gibi taleplere cevap vermediği belirtildi.

BMMYK, Myanmar’a geri gönderilen sığınmacılara erişim talebinde bulunmaya ve iadenin gerçekleştiği şartlara ilişkin açıklama talep etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Hindistan'da BMMYK'ya kayıtlı yaklaşık 18 bin Arakanlı mülteci ve sığınmacı olduğu kaydedildi.

Hindistan, aldığı bu kararla, ekim ayından bu yana ikinci defa Arakanlı Müslümanları, şartların geri dönüş için uygun olmadığı Myanmar’a yollamış oldu. Hindistan, ekimde 7 Arakanlı Müslüman'ı Myanmar'a geri göndermişti.

Muhabir: Muhammet İkbal Arslan