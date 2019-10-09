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Dünya

BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, BMGK'den Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.

Betül Yürük   | 09.10.2019
BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi

Birleşmiş Milletler

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talebinde bulundu.

Konseyin 10 Ekim Perşembe günü kapalı oturumda toplanması bekleniyor.

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