BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi
Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, BMGK'den Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.
Birleşmiş Milletler
Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talebinde bulundu.
Konseyin 10 Ekim Perşembe günü kapalı oturumda toplanması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.