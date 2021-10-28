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Dünya

BMGK'de Sudan'daki darbe girişimine 'kınama' Rusya ve Çin'in itirazına takıldı

Konsey, Rusya ve Çin'in itirazı üzerine kınama yerine Sudan'daki darbe girişiminden "ciddi endişe duyduğu" yönünde bir açıklama yayımladı.

Betül Yürük   | 28.10.2021
BMGK'de Sudan'daki darbe girişimine 'kınama' Rusya ve Çin'in itirazına takıldı

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Sudan'daki darbe girişimine "kınama" Rusya ve Çin'in itirazına takıldı.

Konsey, Sudan'daki darbe girişimi konusunda da görüş ayrılıkları yaşadı.

15 üyeli BMGK, Sudan'daki gelişmeleri kapalı oturumda görüştükten sonra ortak bir açıklama yayımladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya ve Çin'in metinde yer alan "darbe" ve "kınama" kelimelerine itiraz etmesi üzerine konsey, "ordunun yönetime el koymasından, ülkede OHAL ilan edilmesinden ve sivil yöneticilerin gözaltına alınmasından derin endişe duyulduğu" yönünde bir açıklama yaptı.

"Darbe" ve "kınama" ifadeleri ortak açıklamadan çıkarıldı.

Ordudan gözaltına aldığı sivil yöneticileri derhal serbest bırakmasını isteyen BMGK, şiddetten kaçınılması, insan haklarına saygı duyulması ve sivil yönetime geri dönülmesi çağrısında da bulundu.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk daha sonra serbest bırakılmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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