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Dünya

BMGK, Batı Afrika'da barışın sağlanmasında kadınlara yer verilmesini istedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki çatışmaların sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda kadınların önemine işaret etti.

Gülbahar Sayım   | 04.02.2021
BMGK, Batı Afrika'da barışın sağlanmasında kadınlara yer verilmesini istedi

Tunus

BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde, siyasi ve devletin üst düzey alanlarında kadınlara yer verilmesinin olumlu gelişmeler olduğu belirtilerek, bölgedeki güvensizlik ortamının sona ermesi için yapılan çalışmalara kadınların dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Gine ve Nijer'de düzenlenen seçim süreçlerinde kadınların aktif rol oynamasının memnuniyetle karşılandığını ifade eden BMGK, çatışmaları sona erdirmek, barışı korumak ve çatışma sonrası sürecin yönetiminde kadınların vereceği desteğin önemine dikkati çekti.

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