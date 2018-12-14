BM'den Yemen için ateşkes izleme mekanizması talebi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nden Hudeyde'deki ateşkesi denetleyecek bir mekanizma kurulmasını istedi.

Griffiths, İsveç'in başkenti Stockholm'de dün tamamlanan Yemen müzakerelerinin ardından video konferans yoluyla BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi verdi.

Yemenli tarafların insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi kabul ettiğini belirten Griffiths, ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Griffiths, ''Ateşkesi izleyecek güçlü ve etkili bir mekanizmaya acil ihtiyaç var. Taraflar da mekanizmayı memnuniyetle karşılayacağını bize iletti.'' dedi.

Martin Griffiths, mekanizmanın ateşkesin uygulanması açısından önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.

Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşmanın uygulanması durumunda "BM'nin limanda lider rolünü" üstlenmesi, Yemen'e insani yardımların önünün açılması ve böylece milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi bekleniyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Hudeyde limanı, Yemen halkı için hayati önem taşıyor. Hudeyde kentinde ve limanların açılması için varılan anlaşma hayata geçirilebilirse milyonlarca Yemenli için umut ışığı olacak.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Hudeyde'de ise haziran ayından bu yana Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Muhabir: Betül Yürük