BM'den ürperten Güney Sudan raporu

BM, Güney Sudan'ın kuzeyinde cinsel şiddet vakaları ve tecavüzlerin devam ettiğini duyurdu.

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'ın kuzeyinde "acımasız cinsel şiddet vakalarının" devam ettiğini, sadece geçen eylül ve aralık ayları arasında 134 kadın ve kızın tecavüze uğradığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve BM Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) ortaklaşa hazırladığı yeni raporda, ürpertici bilgilere yer verildi.

Raporda, Güney Sudan'da 12 Eylül 2018'de imzalanan barış antlaşmasından bu yana sivillere yönelik saldırıların önemli ölçüde azalmasına rağmen, ülkenin kuzeyinde sık görülen cinsel şiddet olaylarının halen sürdüğü uyarısında bulunuldu.

Hayatta kalan mağdurların bazılarının 8 yaşında olduğu aktarılan raporda, faillerin cezasız kalmasının kadın ve genç kızlara karşı cinsel saldırıları adeta normalleştirdiğine dikkat çekildi.

Raporda, ülkenin kuzeyinde sadece geçen yıl eylül-aralık aylarında 175 cinsel şiddet ve saldırı vakasının belgelendiği, bunun 134'ünün kadın ve kızlara yönelik tecavüzler olduğu bilgisi paylaşıldı. Tecavüz vakalarının bilinenin çok daha üzerinde olabileceği uyarısı yapıldı.

"Tecavüz ve toplu tecavüz vakaları bu yıl da devam ediyor"

"Kadınların ve kızların neredeyse yüzde 90'ı birden fazla fail tarafından ve çoğu zaman saatlerce tecavüze uğradı." ifadesine yer verilen raporda, hamile kadın ve emziren annelerin de cinsel şiddet kurbanları arasında yer aldığı kaydedildi.

Raporda, faillerin çoğunun genç milis gruplarının üyeleri, Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Taban Deng Gai'ye sadık güç unsurlar ve milli ordu mensuplarından oluştuğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde tecavüz ve toplu tecavüz vakalarının bu yıl da devam ettiğine dair raporlar olduğunu ifade etti.

Bachelet, "cezasız kalacaklarını düşündükleri için" faillerin cinsel şiddete devam ettiğinin altını çizdi, Güney Sudan hükümetine kadın ve genç kızları şiddetten korumak için gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulundu.

Güney Sudan'daki iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başlamış, Mayardit ve Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı almıştı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33'üncü IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen Güney Sudanlı taraflar, uzun müzakerelerin sonunda eylül 2018'de nihai barış antlaşmasını imzalamıştı.

Güney Sudan'daki iç savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden oldu.

Muhabir: Bayram Altuğ