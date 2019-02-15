NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, INF Anlaşması'nın olmayabileceği ihtimaline karşı da hazırlık yapıyor. "dedi.

Fotoğraf: AA/Dursun Aydemir

MÜNİH

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) uyması için Rusya’ya çağrıda bulunmaya devam ettiğini belirterek, aynı zamanda örgütün INF'nin olmayabileceği ihtimaline karşı da hazırlık yaptığını söyledi.

Münih Güvenlik Konferansındaki bir oturumda konuşan Stoltenberg, NATO ve INF Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, örgütün Rusya’ya INF’ye uyması çağrısında bulunmaya devam ettiğini kaydederek, örgütün aynı zamanda söz konusu anlaşmanın olmayabileceği ihtimaline karşı da hazırlık yaptığını kaydetti.

“NATO'nun, Avrupa'da karada konuşlu nükleer yetenekli füzeleri yerleştirme niyeti de yok.” diyen Stoltenberg, üye ülkelerin savunma harcamalarını artırmasının NATO’yu güçlendireceğine işaret etti.

Stoltenberg, bir milletin gücünün, ekonomisinin ve ordusunun büyüklüğüne ve aynı zamanda dostlarının sayısına da bağlı olduğunu anlatarak, küresel barışın garanti edilmediğini ve bunun için çalışılması gerektiğini ifade etti.

Çin’in değişik ülkelerdeki kritik altyapı sistemlerine yaptığı yatırımlar konusunda artan bir endişe olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “Çin'in etkisinin büyüklüğü ve ölçeğini, güvenliğimiz için ne anlama geldiğini daha iyi anlamalıyız ve konuyu birlikte ele almalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Bahattin Gönültaş, Cüneyt Karadağ