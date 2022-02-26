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BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna saldırısı gündemiyle toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna saldırısı gündemiyle toplanıyor.
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Dünya

BM'den Ukrayna'daki çatışmalarda çocukların korunması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarında sivillerin ve çocukların korunması çağrısında bulundu.

Islam Doğru   | 26.02.2022
BM'den Ukrayna'daki çatışmalarda çocukların korunması çağrısı

New York

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile "çocuklara yönelik şiddet" konularındaki temsilcisi Najat Maalamjid, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Ukrayna'da çatışmaya dahil olan tüm taraflara sivillerin korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini ve özellikle Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun çatışmalardan korunmasının gerekli olduğunu hatırlatırız." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da devam eden saldırılarda uluslararası insani hukuk prensiplerine uyulmasının zorunluluğu vurgulanan açıklamada, çocukların çatışmalarda silah altına alınamayacağı, tüm tarafların, özellikle çocukları etkileyecek okul, hastane gibi sivil altyapılara saldırmaktan kaçınmaları gerektiği bildirildi.

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