Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,703.70
BTC/USDT
38,988.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna saldırısı gündemiyle toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna saldırısı gündemiyle toplanıyor.
logo
Dünya

İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı

İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.

Zuhal Demirci   | 26.02.2022
İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı

LONDRA

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri yasa dışı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından yararlanan kimse burada hoş karşılanmaz. Hiçbir Rus özel jetinin İngiltere hava sahasında uçamaması veya yere inmemesi için yasağımızı genişlettim. (Karar) Şu andan itibaren geçerli."

Rusya, hava sahasını İngiltere'nin uçaklarına kapattığını duyurmuştu

İngiltere, dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle en büyük Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Söz konusu kararın ardından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da İngiliz havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığını belirtmiş ve "25 Şubat itibarıyla, İngiltere'nin sahip olduğu, İngiltere'ye kayıtlı veya İngiltere ile bağlantılı birisi tarafından kiralanmış uçakların Rus hava sahasına girmeleri yasaklanmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi

Ukrayna ile Rusya arasında müzakere süreci: Yeri ve zamanı konusunda istişareler devam ediyor

İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı

Pentagon: NATO Mukabele Kuvveti için istenen talepleri karşılamaya hazırız

Pentagon: NATO Mukabele Kuvveti için istenen talepleri karşılamaya hazırız
Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor

Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor
Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana

Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana