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Dünya, Sudan

BM'den Sudan'da sükunet çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sudan'da sükunet çağrısı yaptı, gözaltına alınan sivillerin serbest bırakılmasını istedi.

Bayram Altuğ   | 12.04.2019
BM'den Sudan'da sükunet çağrısı

Geneve

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sudan'da sükunet ve gösterilerde gözaltına alınan sivillerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'daki yetkili makamlara, insan haklarının korunması ve şiddetten kaçınmaları konusundaki genel yükümlülüklerini hatırlattı.

"Bu, Sudan için çok kritik ve değişken bir an ve derin belirsizlik ve tedirginlik var." ifadesini kullanan Bachelet, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Bachelet ayrıca, Sudan güvenlik güçlerini ve adalet mercilerini uluslararası insan hakları hukukunun gereğini tam olarak yerine getirmeye çağırdı.

Sudan'da sükunet çağrısı yapan ve yetkili makamları barışçıl gösteriler sırasında gözaltına alınanları serbest bırakmaya davet eden Bachelet, geçen aralık ayından bu yana göstericilere karşı aşırı güç kullananlar hakkında bağımsız, hızlı ve etkin bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Sudan makamlarını, (Devrik) Cumhurbaşkanı el-Beşir hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle (UCM) iş birliği yapmaya çağırdı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, el-Beşir'i yargılanması amacıyla UCM'ye teslim etmeyeceklerini açıklamıştı.

Zeynelabidin, bugün yaptığı açıklamada, "Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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