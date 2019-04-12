AB: Sudan askeri yönetiminin açıklamaları tatmin edeci değil

Brüksel
Avrupa Birliği (AB), Sudan'da yönetime el koyan ordunun açıklamasının ülkedeki durum hakkında tatmin edici bilgi vermediğini bildirdi.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, Sudan'da siyasi sürecin ülke halkının istekleri doğrultusunda, geçiş döneminin de sivil hükümet eliyle olması gerektiğini ifade etti.
Kocijancic, "Sudan askeri yönetiminin açıklamaları ülkedeki durum hakkında tatmin edici bilgi vermiyor." dedi.
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
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