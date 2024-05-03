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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den Refah kentine olası kara saldırısına ilişkin "katliama yol açabilir" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısının "katliama yol açabileceğine" ilişkin uyarıda bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
BM'den Refah kentine olası kara saldırısına ilişkin "katliama yol açabilir" uyarısı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Refah'a yapılacak saldırının katliama yol açabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullanan Laerke, karadan yapılacak bir saldırının, Gazze'de insani yardım sağlamakta zorluk çeken insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerine büyük bir darbe vuracağını da kaydetti.

Laerke, Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı'nın, Gazze'deki insani operasyonların merkezinde yer aldığının altını çizerek, onlarca yardım kuruluşunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere ulaştırdığı gıda, su, sağlık ve temizlik ürünlerinin burada depoladığını söyledi.

Refah'a olası saldırının Gazze Şeridi'ndeki insani yardım operasyonlarına kötü darbe vuracağına işaret eden Laerke, "En önemlisi, bombardımandan, çok yakın olan kıtlık ve hastalıktan kaçmak için Refah'a kaçan yüz binlerce sivil var. Onlar için herhangi bir kara operasyonu daha fazla acı ve ölüm anlamına gelecek." ifadelerini kullandı.


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