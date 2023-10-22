Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,633.40
BTC/USDT
29,933.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de 3 günlük yakıtımız kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığını, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağını, insani yardım yapılamayacağını duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
BM: Gazze'de 3 günlük yakıtımız kaldı

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze'ye yakıt girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Üç gün içinde UNRWA'nın yakıtı bitecek ve bu, Gazze Şeridi'ndeki insani müdahalemiz açısından kritik önem taşıyor. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak. Yakıt olmadan yardımlar çaresiz ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacak. Yakıt olmazsa insani yardım da olmaz" ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki en büyük insani yardım aktörü olduğu belirtilen açıklamada, "Yakıtsızlık kadınları, çocukları ve Gazze halkını daha da boğacak. Yakıt olmazsa, ihtiyaçları bizim gözetimimiz altında her geçen saat artan Gazze halkını yüzüstü bırakacağız. Bu olamaz ve olmamalıdır" denildi.

İnsani yardımın sürdürülmesinin önemine değinilen açıklamada, "Tüm taraflara ve onlar üzerinde etki sahibi olanlara, insani müdahalenin çökmesini önlemek için kullanılmak üzere Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına derhal izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verdiğinin altı çizildi.

Gazze'ye dün getirilen yardımlardan dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, "(Yardımlar) Yeterli olmaktan uzaktır. Anlamlı olabilmesi için Gazze'nin kesintisiz ve geniş kapsamlı bir insani yardım hattına ihtiyacı var." denildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Yılmaz'dan olası Marmara depremine ilişkin değerlendirme
Adalet Bakanı Tunç'tan deprem bölgesi için hazırlanan kanun teklifine yönelik açıklama
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası dolayısıyla 24 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı
RTÜK Başkanı Şahin: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve AA Haber Teyit Hattı literatürü geliştirecek yayıncılık yapıyor

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 18'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 18'e yükseldi

BM: Gazze'de 3 günlük yakıtımız kaldı

Papa Franciscus: "Gazze'deki ağır insani durumu düşünüyorum"

Cezayir'de 35 gazete, Gazze'ye destek için aynı manşeti attı

Cezayir'de 35 gazete, Gazze'ye destek için aynı manşeti attı
Kuveyt Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor

Kuveyt Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor
Gazze'deki savaşta hayatını kaybedenler için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesinde dua edildi

Gazze'deki savaşta hayatını kaybedenler için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesinde dua edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet