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Dünya

BM'den Orta Doğu'nun "karanlık bir kavşakta" olduğu uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Orta Doğu'da kabus yaşandığını belirterek, "Bölge karanlık bir kavşakta." dedi.

Şerife Çetin  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
BM'den Orta Doğu'nun "karanlık bir kavşakta" olduğu uyarısı

New York

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında üst düzey katılımla "Orta Doğu" konulu oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Wennesland, "Bir kabusun içindeyiz. Ortaya çıkan travma ve acı tarif edilemez." diye konuştu.

"Gazze'deki durum felaket boyutuna ulaştı"

Bir yılı aşkın süredir süren korkunç ihtilaf ve kan dökülmesinin ardından, "bölgenin karanlık bir kavşakta" olduğunu vurgulayan Wennesland, kış başlarken Gazze’deki insani durumun, özellikle Gazze’nin kuzeyindeki gelişmeler, büyük çapta ve neredeyse tamamen yerinden edilmiş bir nüfus ve yaygın tahribatla birlikte, "uluslararası insancıl hukuka yönelik gözle görülür bir kayıtsızlık içinde felaket boyutuna" ulaştığını söyledi.

Wennesland, mevcut koşulların son bir yıldaki en kötü koşullar arasında olduğunu ve iyileşme belirtisi göstermediğini ifade etti.

Diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'nın yıkıcı bir şiddet ve umutsuzluk sarmalında sıkışmış durumda olduğuna dikkati çeken Wennesland, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasp etmeye devam ettiğini bildirdi.

Wennesland, bazı İsrailli bakanların "Batı Şeria’nın resmi ilhakını ve Gazze’de yerleşim birimleri kurmayı açıkça savunduğunu" aktararak, bu dinamiklerin Filistin Yönetimi üzerinde de siyasi bir maliyet yarattığını kaydetti.

"Daha büyük bir kaosa sürükleniyor"

BM Özel Koordinatörü, Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra İsrail’in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik yasaları sonucu Filistin halkına ve Filistin devletine destek sağlayan kurumsal yapının çöküşün eşiğine geldiğini ve bu durumun işgal altındaki Filistin topraklarını daha büyük bir kaosa sürükleyeceği uyarısını yaptı.

Tarafların mevcut durumundan bir çıkış bulamaması halinde uluslararası toplumun bir yol haritası belirlemesi gerektiğine işaret eden Wennesland, "Uluslararası toplum, taraflarla birlikte şimdi harekete geçmeli ve bulunduğumuz tehlikeli yönü değiştirmelidir." diye konuştu

Wennesland, "Uluslararası hukuk daha ne kadar fazla bükülebilir? Uluslararası kurumlar daha ne kadar baltalanabilir ya da insanlar daha fazla ne kadar acıya dayanabilir?" ifadelerini kullandı.

Tor Wennesland, Gazze'nin Filistin Devleti’nin ayrılmaz bir parçası olması ve topraklarında herhangi bir azalma olmaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze’de uzun süreli bir varlığı olmaması gerektiğini dile getiren Wennesland, "Gazze’deki İsrail yerleşimlerinin yeniden kurulması çağrıları ise kesin bir şekilde reddedilmeli ve açıkça karşı çıkılmalıdır." dedi.

Wennesland, Gazze ve Batı Şeria'nın, siyasi, ekonomik ve idari olarak birleşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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