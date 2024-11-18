Dolar
34.62
Euro
36.72
Altın
2,609.06
ETH/USDT
3,187.10
BTC/USDT
90,901.00
BIST 100
9,395.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu’nun Gazze’de bir ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceğini söylediği aktarıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun 409 gündür saldırılar düzenlediği Gazze'de ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceğini dile getirdiği belirtildi.

Burak Dağ  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Netanyahu’nun Gazze’de bir ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceğini söylediği aktarıldı

Kudüs

Israel National News adlı haber sitesine göre, İsrail Meclisi (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada Gazze’ye saldırıları sona erdirecek bir anlaşmayı desteklemediğini söyledi.

Habere göre Netanyahu, İsrail ordusunu Gazze'den çekecek ve saldırıları sona erdirecek bir anlaşmaya "Hamas'ın iktidara dönmesi" ihtimali nedeniyle karşı olduğunu belirtti.

Netanyahu’nun ”Hiçbir koşulda buna izin vermeye hazır değilim." dediği öne sürüldü.

Ayrıca, İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi üyeleri, Netanyahu’nun Lübnan'da bir anlaşmanın etkili olacağına inanmadığını ve bu nedenle İsrail'in Hizbullah'a karşı “hareket özgürlüğünde” ısrar ettiğini söyledi.

Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim ettiğini yazmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 922 Filistinli öldü, 103 bin 898 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için ışıklandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu
Kartal Belediyesinin işten çıkardığı kadın işçiden belediye önünde protesto

Benzer haberler

Kemal Advan Hastanesi Müdürü: İsrail Gazze'nin kuzeyinde Filistinli aileleri tamamen yok etti

Kemal Advan Hastanesi Müdürü: İsrail Gazze'nin kuzeyinde Filistinli aileleri tamamen yok etti

BM'den Orta Doğu'nun "karanlık bir kavşakta" olduğu uyarısı

Netanyahu’nun Gazze’de bir ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceğini söylediği aktarıldı

UNRWA Komiseri Lazzarini'den Gazze'deki açlık ve kıtlığın önlenmesi için "siyasi irade" vurgusu

UNRWA Komiseri Lazzarini'den Gazze'deki açlık ve kıtlığın önlenmesi için "siyasi irade" vurgusu
Kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyinde zorunlu göçe direnen Filistinliler İsrail ordusunun hedefinde

Kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyinde zorunlu göçe direnen Filistinliler İsrail ordusunun hedefinde
İsrail'in 409 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi

İsrail'in 409 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet