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Dünya, Koronavirüs

BM'den Kovid-19 ile mücadele için Suriye'ye 211 milyon dolar ek yardım talebi

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Suriye'ye 211 milyon dolar ek yardım talebinde bulundu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 28.10.2020
BM'den Kovid-19 ile mücadele için Suriye'ye 211 milyon dolar ek yardım talebi

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada, 211 milyon doların, sağlık gereçlerinin tedariğinin sürdürülmesi, savaş nedeniyle yerlerinden olmuş kişilerin kaldığı kamplarda su ve temizlik işlerinin iyileştirilmesi, okulların öğrenciler ve öğretmenlerin dönüşü için güvenli hale getirilmesi için gerektiğini söyledi. 

Lowcock, Suriye'de Kovid-19 vakalarının yüzde 92'sinin izinin sürülemediğini belirterek, birçok ülkedeki gibi "salgının boyutunun Suriye'de de çok daha büyük olabileceğine" işaret etti.

Mark Lowcock ayrıca Suriye'de doğrulanmış Kovid-19 vaka sayısının 13 bin 500 civarında olduğunu kaydetti.



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