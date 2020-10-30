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Dünya

BM'den İzmir depremi için 'yardıma hazırız' açıklaması

BM, İzmir'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi.

Betül Yürük   | 30.10.2020
BM'den İzmir depremi için 'yardıma hazırız' açıklaması

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İzmir depreminin ardından destek için Türk yetkililere ulaştıklarını söyledi.

Yetkililerden bilgi aldıklarını ve iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirten Dujarric, ''Gerekirse yardıma hazırız.'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

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