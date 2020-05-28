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Dünya

BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 108 tırla insani yardım gönderildi.

Cem Genco   | 28.05.2020
BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım

Hatay

Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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