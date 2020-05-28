BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 108 tırla insani yardım gönderildi.
Hatay
Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.