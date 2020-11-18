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Dünya

BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin, Kovid-19 salgınının büyümesi durumunda büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Betül Yürük   | 18.11.2020
BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı

New York

BM Güvenlik Konseyini İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Nickolay Mladenov, Gazze'nin karşı karşıya kaldığı sağlık krizi ve ekonomik krize dikkati çekti. 

Gazze'deki durumun en acil sorun olmaya devam ettiğini söyleyen Mladenov, Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin yeni tip koronavirüs salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü yaşam koşulları ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Filistin'de salgın yüzünden 121 bin kişinin işini kaybettiğini ve istihdam oranının yüzde 17 daha azaldığını söyleyen Mladenov, Filistinli hanelerin yaklaşık yüzde 40'ının bu dönemde gelirlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini ve gıda güvensizliğinin de arttığını belirtti.

Mladenov, İsrail ve Filistinli yetkililere her iki halkın da çıkarı için ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirme ve iyileştirme çağrısında bulundu.

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