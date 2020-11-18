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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı

Yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödeyen Trump, seçimlerin kendisinin kazandığı iddiasını sürdürüyor.

Dildar Baykan   | 18.11.2020
Trump Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı.

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

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