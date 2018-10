BM'den Endonezya açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketini anımsatarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de sabah saatlerinde attığı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Endonezya'ya taziyelerini ilettiğini söyledi.

"Acil durumun boyutu ve karmaşıklığına bakarak, BM kurumları ve sivil toplum kuruluşları teknik destek anlamında Endonezya hükümeti ile yakın çalışıyor." ifadesini kullanan Haq, ulaşılamayan alanlara girildikçe ve araştırmalar sürdükçe felaketin bilançosunun da artabileceğini belirtti.

I have been following the unfolding tragedy in Indonesia; our hearts go out to all affected by the earthquake & tsunami. My deepest condolences to all who have lost family and friends. The UN system is mobilizing to support government-led rescue and relief efforts as needed.