Dolar
32.19
Euro
34.80
Altın
2,336.43
ETH/USDT
3,808.10
BTC/USDT
67,840.00
BIST 100
10,792.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Çin ve Tayvan'a itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başlamasının ardından itidal çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
BM'den Çin ve Tayvan'a itidal çağrısı

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tayvan Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Dujarric, "Tüm taraflara bölgede gerginliği artıracak adımlardan kaçınmaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM'nin, Çin konusunda Genel Kurul'un 1971 yılındaki kararı uyarınca hareket ettiğini söyledi.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
"Uyum Yüzyılı: Romanya-Türkiye İlişkileri 1923-2023" kitabı Ankara'da tanıtıldı
Türkiye'den yapılan Şengen vizesi başvurularına ret oranı artıyor
Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Benzer haberler

BM, Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlığın yayılacağı konusunda uyardı

BM, Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlığın yayılacağı konusunda uyardı

BM'den Çin ve Tayvan'a itidal çağrısı

BM Genel Kurulunda kabul edilen kararla 11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edildi

BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor

BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor
Japonya: Tayvan Boğazı'nda barış sadece ülkemiz değil tüm uluslararası toplum için önemli

Japonya: Tayvan Boğazı'nda barış sadece ülkemiz değil tüm uluslararası toplum için önemli
Çin, Tayvan'ın etrafını kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladı

Çin, Tayvan'ın etrafını kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet