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Dünya

BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü

Birleşmiş Milletler Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de iki günde düzenlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğünü açıkladı.

Ali Semerci   | 25.09.2019
BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü

Yemen

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de iki günde düzenlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğünü açıkladı.

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran ilinin Es-Sevad bölgesine pazartesi günü düzenlenen hava saldırılarında aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin, dün de Ed-Dali vilayetine bağlı El-Fahir bölgesinde bir evin vurulduğu saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Grande, saldırıların dünya liderlerinin BM Genel Kurulunda toplandığı sırada düzenlenmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Grande, BM ile ortak çalışan sivil savunma heyetlerinin, Yemen'de 2019'un başından bu yana 700'den fazla sivilin öldüğünü, bin 600 sivilin yaralandığını bildirdiğini aktardı.

BM Koordinatörü Grande, açıklamasında saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadı.

Buna karşın Husiler, Amran ve Dali'ye düzenlenen saldırılardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tutmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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