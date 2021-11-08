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Dünya

BM: Yemen'deki çatışmalarda 3 ayda 170 sivil öldü, 359 sivil yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de üç ayda 170 sivilin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.

Safiye Karabacak   | 08.11.2021
BM: Yemen'deki çatışmalarda 3 ayda 170 sivil öldü, 359 sivil yaralandı

Yemen

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan çatışmalarda sivillerin ağır bedeller ödemeye devam ettiği belirtildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos ve eylül) silahlı çatışmalar sonucu 170 sivilin hayatını kaybettiği, 359 sivilin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, olaylardan ülkedeki hiçbir taraf sorumlu tutulmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 230 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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