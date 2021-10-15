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Dünya

BM, Yemen'de 35 bin kişinin çatışmalardan mahsur kaldığını açıkladı

Ömer Faruk Yıldız   | 15.10.2021
BM, Yemen'de 35 bin kişinin çatışmalardan mahsur kaldığını açıkladı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Yemen'de çatışmaların devam ettiği bölgelerde yaklaşık 35 bin kişinin mahsur kaldığını bildirdi.

Gressly, yazılı açıklamasında Yemen'deki iç savaşta son durumu değerlendirdi.

Marib, Şabva ve El-Beyda bölgelrinde son haftalarda şiddetlenen çatışmalardan endişe duyduğunu belirten Gressly, "Bu tahammül edilemez durum, hayati önem taşıyan yardımların bölgelere dağıtımını ciddi şekilde sınırlandırmış, ihtiyaç duyanların tıbbi tedavi görmesini engellemiş ve temel ihtiyaç maddelerinin teminini zor hale getirmiştir." ifadesini kullandı.

Gressly, sadece Marib iline bağlı Abdiye ilçesinde yaklaşık 35 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden hareket edemediğini ve bunlardan 17 bininin, daha önce şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden ayrılarak Abdiye'ye sığındığını kaydetti.

Yemen'de istikrarın sağlanması ve ülkeye insani yardımın ulaşması konusunda BM'nin ilgili bütün yetkililerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Gressly, "Abdiye ilçesinde çatışmalara taraf olan herkesin düşmanlıklarını sonlandırması ve bölgedeki siviller ile insani yardım çalışanlarına güvenli geçiş sağlaması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Yemen, yaklaşık 7 yıldır 233 binden fazla insanın ölümüne neden olan bir savaşa tanık olurken 30 milyon dolayındaki nüfusun yüzde 80'i dünyanın en kötü insani krizinde desteğe ve yardıma bağımlı hale geldi.

Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyonun, hükûmet güçleri ve İran'ın desteğiyle başkent Sana dahil önemli noktaları kontrolüne alan Husilere karşı operasyonlar yürüttüğü Yemen'de çatışmalar birçok bölgeye yayılmış durumda.

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